Суд по делу о смертельном избиении футболиста Ерошевича начнётся 9 июня

Щёлковский городской суд Подмосковья 9 июня проведёт первое заседание по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Первое заседание по делу назначено на 9 июня, на 11:00 мск», — сказали в пресс-службе.

Перед этим суд отобрал коллегию присяжных по делу обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью игроку любительского клуба, повлёкшем смерть потерпевшего.