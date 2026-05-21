Суд по делу о смертельном избиении футболиста Ерошевича начнётся 9 июня
Обложка © VK / Арсений Ерошевич
Щёлковский городской суд Подмосковья 9 июня проведёт первое заседание по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Первое заседание по делу назначено на 9 июня, на 11:00 мск», — сказали в пресс-службе.
Перед этим суд отобрал коллегию присяжных по делу обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью игроку любительского клуба, повлёкшем смерть потерпевшего.
Напомним, что игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован после жестокого избиения у ночного клуба утром 17 августа. Из-за конфликта с отдыхающими футболист получил тяжёлые травмы: множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга. Врачи делали всё возможное, однако спортсмен скончался. Правоохранители задержали подозреваемых в нападении.
