Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 15:24

Суд по делу о смертельном избиении футболиста Ерошевича начнётся 9 июня

Обложка © VK / Арсений Ерошевич

Обложка © VK / Арсений Ерошевич

Щёлковский городской суд Подмосковья 9 июня проведёт первое заседание по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Первое заседание по делу назначено на 9 июня, на 11:00 мск», — сказали в пресс-службе.

Перед этим суд отобрал коллегию присяжных по делу обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью игроку любительского клуба, повлёкшем смерть потерпевшего.

Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные
Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные

Напомним, что игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован после жестокого избиения у ночного клуба утром 17 августа. Из-за конфликта с отдыхающими футболист получил тяжёлые травмы: множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга. Врачи делали всё возможное, однако спортсмен скончался. Правоохранители задержали подозреваемых в нападении.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar