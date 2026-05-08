Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные

Уголовное дело о драке в Подмосковном городе Щёлково, где погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет слушать суд с участием присяжных. Об этом рассказал РИА «Новости» один из участников процесса.

«Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас идёт отбор присяжных заседателей. Само дело передали в суд в конце февраля. Обвиняемых четверо. В зависимости от того, кто и что именно сделал, им вменяют:

умышленное нанесение тяжёлых травм, из-за которых потерпевший умер;

хулиганство, совершённое группой по предварительному сговору;

а также нанесение побоев.