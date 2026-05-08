Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные
Обложка © VK / Арсений Ерошевич
Уголовное дело о драке в Подмосковном городе Щёлково, где погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет слушать суд с участием присяжных. Об этом рассказал РИА «Новости» один из участников процесса.
«Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас идёт отбор присяжных заседателей. Само дело передали в суд в конце февраля. Обвиняемых четверо. В зависимости от того, кто и что именно сделал, им вменяют:
- умышленное нанесение тяжёлых травм, из-за которых потерпевший умер;
- хулиганство, совершённое группой по предварительному сговору;
- а также нанесение побоев.
Напомним, что игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован после жестокого избиения у ночного клуба утром 17 августа. Конфликт с группой отдыхающих привёл к тяжёлым травмам спортсмена: множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Врачи боролись за его жизнь, но позже футболист скончался. Правоохранительные органы задержали подозреваемых.
