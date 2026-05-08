День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 05:50

Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные

Обложка © VK / Арсений Ерошевич

Обложка © VK / Арсений Ерошевич

Уголовное дело о драке в Подмосковном городе Щёлково, где погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет слушать суд с участием присяжных. Об этом рассказал РИА «Новости» один из участников процесса.

«Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас идёт отбор присяжных заседателей. Само дело передали в суд в конце февраля. Обвиняемых четверо. В зависимости от того, кто и что именно сделал, им вменяют:

  • умышленное нанесение тяжёлых травм, из-за которых потерпевший умер;
  • хулиганство, совершённое группой по предварительному сговору;
  • а также нанесение побоев.
Суд арестовал имущество одного из фигурантов дела о гибели футболиста в Щёлково
Суд арестовал имущество одного из фигурантов дела о гибели футболиста в Щёлково

Напомним, что игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован после жестокого избиения у ночного клуба утром 17 августа. Конфликт с группой отдыхающих привёл к тяжёлым травмам спортсмена: множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Врачи боролись за его жизнь, но позже футболист скончался. Правоохранительные органы задержали подозреваемых.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar