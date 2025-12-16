Прямая линия 2025
Регион
16 декабря, 03:20

Суд арестовал имущество одного из фигурантов дела о гибели футболиста в Щёлково

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Суд в Московской области арестовал имущество одного из обвиняемых по делу о драке в Щёлково, в результате чего погиб 20-летний футболист клуба «Русская община» Арсений Ерошевич. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

По данным суда, 12 декабря было вынесено постановление о наложении ареста на имущество одного из фигурантов.

Напомним, 20 августа игрок любительского футбольного клуба Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьёзными травмами. Врачи боролись за его жизнь, но футболист скончался. В течение недели подозреваемые были задержаны.

