Суд арестовал имущество одного из фигурантов дела о гибели футболиста в Щёлково
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
Суд в Московской области арестовал имущество одного из обвиняемых по делу о драке в Щёлково, в результате чего погиб 20-летний футболист клуба «Русская община» Арсений Ерошевич. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.
По данным суда, 12 декабря было вынесено постановление о наложении ареста на имущество одного из фигурантов.
Напомним, 20 августа игрок любительского футбольного клуба Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьёзными травмами. Врачи боролись за его жизнь, но футболист скончался. В течение недели подозреваемые были задержаны.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.