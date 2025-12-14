Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 19:42

СК возбудил дело после видео с избиением ребёнка матерью в уфимском подъезде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Против уфимки возбуждено уголовное дело после жестокого инцидента с её несовершеннолетним сыном. Как сообщили в следственном управлении СК по Башкирии, женщину подозревают в том, что она оскорбляла и била ребёнка в подъезде жилого дома.

Основанием для возбуждения дела стали шокирующие кадры, обнародованные в воскресенье вечером. На опубликованном видео неизвестная женщина, находясь в подъезде многоквартирного дома, систематически бьёт мальчика и сопровождает свои действия нецензурной бранью.

В пресс-службе ведомства пояснили, что дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося и собрать необходимую доказательственную базу.

«Я тебя ненавижу, тварь»: В Уфе мамаша избила сына в подъезде дома за упавшее пиво
«Я тебя ненавижу, тварь»: В Уфе мамаша избила сына в подъезде дома за упавшее пиво

Ранее в Госдуме предложили добавить в Уголовный кодекс РФ статью о «психическом насилии» и признать его отягчающим обстоятельством. Депутат Владимир Кошелев считает, что существующие нормы не охватывают различные ситуации, включая мошенничество при сделках с вторичным жильём. Также Life.ru писал об опросе ВЦИОМ, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян считают недопустимым прощение даже однократного случая физического насилия в семье.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar