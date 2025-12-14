СК возбудил дело после видео с избиением ребёнка матерью в уфимском подъезде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina
Против уфимки возбуждено уголовное дело после жестокого инцидента с её несовершеннолетним сыном. Как сообщили в следственном управлении СК по Башкирии, женщину подозревают в том, что она оскорбляла и била ребёнка в подъезде жилого дома.
Основанием для возбуждения дела стали шокирующие кадры, обнародованные в воскресенье вечером. На опубликованном видео неизвестная женщина, находясь в подъезде многоквартирного дома, систематически бьёт мальчика и сопровождает свои действия нецензурной бранью.
В пресс-службе ведомства пояснили, что дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося и собрать необходимую доказательственную базу.
Ранее в Госдуме предложили добавить в Уголовный кодекс РФ статью о «психическом насилии» и признать его отягчающим обстоятельством. Депутат Владимир Кошелев считает, что существующие нормы не охватывают различные ситуации, включая мошенничество при сделках с вторичным жильём. Также Life.ru писал об опросе ВЦИОМ, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян считают недопустимым прощение даже однократного случая физического насилия в семье.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.