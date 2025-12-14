СК возбудил дело после видео с избиением ребёнка матерью в уфимском подъезде

Против уфимки возбуждено уголовное дело после жестокого инцидента с её несовершеннолетним сыном. Как сообщили в следственном управлении СК по Башкирии, женщину подозревают в том, что она оскорбляла и била ребёнка в подъезде жилого дома.

Основанием для возбуждения дела стали шокирующие кадры, обнародованные в воскресенье вечером. На опубликованном видео неизвестная женщина, находясь в подъезде многоквартирного дома, систематически бьёт мальчика и сопровождает свои действия нецензурной бранью.

В пресс-службе ведомства пояснили, что дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося и собрать необходимую доказательственную базу.