«Я тебя ненавижу, тварь»: В Уфе мамаша избила сына в подъезде дома за упавшее пиво

В Уфе камера домофона сняла, как мать жестоко избила пятилетнего сына. Она разозлилась, потому что он уронил бутылку пива. Соседи говорят, что она часто так срывается на ребёнка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл вечером 13 декабря в микрорайоне Инорс. На записи видно, как женщина, возвращаясь с пятилетним сыном с прогулки, сначала кричит на него и бьёт, а после того, как мальчик случайно уронил её сумку, из которой выпала бутылка пива, начинает его избивать по голове.

В Уфе мать избила сына из-за упавшего пива. Видео © Telegram / Baza

«Я тебя ненавижу, тварь, попробуй только пикни», — кричала озверевшая мамаша на ребёнка.

