«Отец года» несколько раз ударил девятилетнюю дочь в магазине в Подмосковье

В подмосковных Химках возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил свою несовершеннолетнюю дочь в магазине. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. По данным прокуратуры, инцидент произошёл вечером 13 декабря в магазине на улице Бурденко, где мужчина нанёс девочке несколько ударов по лицу, что зафиксировали камеры наблюдения. Прокуратура поручила провести проверку деятельности органов профилактики и родителей ребёнка.

«Проведение проверки поручено Химкинской городской прокуратуре, которая даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребёнка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в станице Архангельской Краснодарского края найдено тело трёхлетней девочки, которая, по предварительной информации, была убита собственным отцом. 50-летний мужчина на допросе признался, что ударил ребёнка по голове, после чего вывез тело к реке Кубань и утопил его. Девочка страдала от ДЦП. Её исчезновение стало известно два дня назад со слов матери.