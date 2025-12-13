В Астрахани произошло жестокое нападение на главного тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина. Об этом сообщает «Астраханский листок». Инцидент произошёл на улице Бакинской после опасных манёвров и подрезания со стороны водителя автомобиля BMW.

В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо» Заикина. Фото © Telegram / «Про Астрахань»

По словам пострадавшего, после того как его машина вылетела на обочину и получила повреждения, агрессор продолжил преследование. У одного из торговых центров нападавший попытался выломать дверь автомобиля тренера, оскорблял его и угрожал расправой, после чего плюнул ему в лицо. Когда Заикин вышел из машины, его начали избивать, применяя бойцовские и удушающие приёмы.

Как сообщается, личность нападавшего предварительно установлена. Им оказался мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности ранее. В настоящее время Георгий Заикин находится в медицинском учреждении. В пресс-службе УМВД России по Астраханской области отметили, что в настоящее время ведётся розыск предварительно установленного участника конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Местный портал «Будни» сообщает, что Заикин пропустил завтрашнюю домашнюю игру против ЦСКА. Команду будет готовить помощник главного тренера Николай Медведев.

