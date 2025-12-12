Бьюти-ревизоршу избили до сотрясения и выволокли за ноги из салона в Нижнем Новгороде

Нижегородская бьюти-блогерша Марина Ильина, известная своими скрытыми ревизиями салонов красоты, была жестоко избита во время очередной проверки. Конфликт произошёл в салоне, владелица которого, по утверждению инфлюенсера, работает без соответствующего образования.

Видео © Telegram / HeadSuperstar

Ильина пришла в салон с камерой, начала требовать документы и записывать процесс, но в ответ получила удар по голове от хозяйки заведения. К избиению подключился и её муж, который в итоге вынес блогершу из салона за ноги. В результате нападения Марина получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины, а её телефон был разбит. Она уже написала заявление в полицию.

«Сегодня я была в травмпункте, у меня имеется справка, что у меня сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Завтра я еду на судмедэкспертизу и, надеюсь, что данным людям будет грозить серьезная ответственность», – написала Марина Ильина в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что в Стамбуле российская модель Мария пострадала на дне рождения местного бизнесмена Аднана Далгакырана, с которым познакомилась в социальных сетях. По словам девушки, во время празднования хозяин проявлял к ней интерес, что вызвало ревность у присутствовавшей там бывшей «мисс Турция» и члена сборной страны по кикбоксингу Бюшры Каракаш. Между девушками произошёл конфликт, в ходе которого Марию избили.