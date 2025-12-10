«Мисс Турция» избила российскую модель на вечеринке у влиятельного бизнесмена

Российская модель Мария пострадала на вечеринке у стамбульского бизнесмена после нападения «мисс Турция» и кикбоксерши, одной из любовниц хозяина мероприятия. Об этом сообщил SHOT.

По словам 25-летней ставропольской модели Марии, она познакомилась с бизнесменом Аднаном Далгакыраном через соцсети и была приглашена на его день рождения. На вечеринке влиятельный турок проявлял к ней внимание, но рядом находилась другая девушка — Бюшра Каракаш, бывшая «мисс Турция» и участница национальной сборной по кикбоксингу.

Когда Мария и её спутник попытались уединиться в саду, Бюшра напала на россиянку, схватила её за волосы и повалила на землю. Пострадавшей удалось выбраться с вечеринки, но после инцидента она страдала от головной боли и тошноты, после чего обратилась в турецкую прокуратуру. Мария уверена, что нападение было заранее спланировано.

Аднан Далгакыран — стамбульский бизнесмен, возглавляющий международный промышленный холдинг более 25 лет. Его компания входит в пятёрку крупнейших производителей воздушных компрессоров в Европе. Ранее он выступал перед студентами российских вузов и имел филиалы в РФ.

