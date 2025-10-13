«Испугался»: Школьник зарезал 14-летнюю подругу в Приангарье из-за ревности

Мотивом убийства сверстницы четырнадцатилетним школьником в Иркутской области, согласно его заявлению, послужила ревность. Об этом сообщает RT со ссылкой на СК РФ по региону.

Следствие выясняет характер взаимоотношений между подростком и погибшей. Устанавливается, существовали ли между ними какие-либо связи. В СК отметили, что задержанный демонстрирует спокойствие, преимущественно хранит молчание во время допросов в присутствии матери. Семья характеризуется положительно, ранее проблем с подростком не возникало. Мальчик признался, что орудие убийства взял дома.

«Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у неё нож. Потом она начала очень сильно кричать — и я очень сильно испугался», — сказал он.

Согласно данным телеканала, учащихся школы, где обучался подозреваемый, временно перевели на дистанционное обучение. Конкретная причина такого решения не была названа.

Напомним, ранее стало известно, что в Приангарье школьник зарезал 14-летнюю подругу и взрослую соседку в подъезде. Подросток ударил сверстницу ножом во время ссоры в подъезде. Возбуждено уголовное дело по статье о двойном убийстве.