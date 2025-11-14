Мужчина, напавший с ножом на коллегу и его семью в Дагестане, действовал из ревности

Причиной жесткой расправы в Хасавюрте могла стать ревность. Ночью в одной из квартир на Грозненской улице 34-летний мужчина напал с ножом на своего коллегу и его семью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Конфликт закончился трагедией: хозяин квартиры погиб на месте, его 20-летняя супруга и их школьница-дочь получили тяжёлые ранения шеи и лица. После нападения злоумышленник попытался замести следы — накрыл пострадавших одеждой и пытался поджечь квартиру.

Напомним, что в ходе кровавой резни женщина и девочка сумели выбраться и сейчас находятся в больнице: мать в реанимации, ребёнок — в хирургии. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Нападавшего разыскивают.