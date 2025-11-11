Зарезавший человека рокер из группы «Пасека» обжаловал 15-летний приговор

Лидер группы «Пасека» Роман Медвёдкин подал апелляцию на 15-летний приговор за убийство. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В судебных документах зафиксирована апелляционная жалоба, однако дата её рассмотрения пока не назначена. Медведкин был осуждён за убийство и покушение на убийство в ходе конфликта с двумя мужчинами.

Следствие установило, что ночью 7 июня 2024 года музыкант во время спора на Сиреневом бульваре нанес одному из потерпевших 16 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Второму мужчине — директору АНО «Цифровые платформы» Арсению Шельцину — Медведкин нанес шесть ударов ножом, но тот оказал сопротивление и выжил после госпитализации в институт Склифосовского.