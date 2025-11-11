Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 11:59

Зарезавший человека рокер из группы «Пасека» обжаловал 15-летний приговор

Обложка © ТАСС / П/с Измайловского суда

Обложка © ТАСС / П/с Измайловского суда

Лидер группы «Пасека» Роман Медвёдкин подал апелляцию на 15-летний приговор за убийство. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В судебных документах зафиксирована апелляционная жалоба, однако дата её рассмотрения пока не назначена. Медведкин был осуждён за убийство и покушение на убийство в ходе конфликта с двумя мужчинами.

Следствие установило, что ночью 7 июня 2024 года музыкант во время спора на Сиреневом бульваре нанес одному из потерпевших 16 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Второму мужчине — директору АНО «Цифровые платформы» Арсению Шельцину — Медведкин нанес шесть ударов ножом, но тот оказал сопротивление и выжил после госпитализации в институт Склифосовского.

Екатеринбуржец убил женщину на глазах у ребёнка, а затем устроил бойню в магазине
Екатеринбуржец убил женщину на глазах у ребёнка, а затем устроил бойню в магазине

Напомним, что летом 2024 года Медвёдкин с ножом напал на Щельцина и его друга. По некоторым данным, они оскорбляли его девушку, а вот родственники пострадавших говорят, что она сама и спровоцировала драку, закончившуюся в итоге убийством. Главе АНО едва не пронзили сердце, а после поножовщины на земле оставалась огромная лужа крови.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar