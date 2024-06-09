Чуть не пронзили сердце: Жена раненого главы АНО "Цифровые платформы" раскрыла детали нападения
Супруга раненого Щельцина заявила, что ему чуть не попали ножом в сердце
Арсений Щельцин с супругой. Обложка © VK / Арсений Щельцин
Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин после ранения ножом находится в больнице, врачи дают положительные прогнозы. Детали нападения раскрыла его жена Евгения Щельцина в беседе с "Газетой.ru". По словам девушки, ему чуть не пронзили сердце.
Она рассказала, что район Северное Измайлово, в котором они живут, считается довольно спокойным, даже дети во дворе гуляют до одиннадцати. Супруг вечером вышел пройтись с другом Иваном. Сначала молодые люди сидели во дворе, а затем отправились провожать знакомого главы АНО до метро. В этот момент им навстречу вышли мужчина и женщина, которые вели себя неадекватно. Двое неизвестных начали агрессивно нападать на Ивана, а затем достали нож и нанесли увечья. Арсений пытался защитить друга, в результате чего сам получил несколько ножевых, в том числе в районе сердца. Соседи, которые увидели происходящее, сразу позвонили в скорую и полицию, однако Ивана так и не спасли.
"Мужчина с женщиной скрылись в соседнем доме, по камерам полиция быстро всё посмотрела, и вроде как они его в три часа ночи уже задержали. Её задержали позднее. Скорее всего, в наркотическом каком-то опьянении были либо алкогольном. Сейчас Арсений находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает, слава богу, идёт на поправку. Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга, видимо, были несовместимые с жизнью ранения. Потому что на том месте я сейчас была — там просто огромная лужа крови, в мой рост. Поэтому врачи, наверное, ничего уже не смогли сделать, и он просто умер в скорой, не доезжая", — предположила она.
Напомним, глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин тяжело ранен ножом, а его друг убит в результате нападения пьяного лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина в Москве. На музыканта завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, завтра состоится суд по мере пресечения. По одной из версий, спровоцировать рокера на поножовщину могла его же подруга.