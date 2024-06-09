Спровоцировать рокера, ранившего Щельцина, на поножовщину могла его же подруга
Рокер, ранивший Щельцина и убивший его друга, заявил, что защищал себя и девушку
Лидер группы "Пасека" Роман Медведкин, который ножом ранил руководителя АНО "Цифровые технологии" Арсения Щельцина и убил его друга Ивана, заявил, что его спровоцировали на драку, начав оскорблять его девушку. Об этом сообщает SHOT.
Музыкант Роман Медведкин и его подруга Марина. Фото © SHOT
Музыкант утверждает, будто вёл себя мирно, пока в адрес его подруги — 33-летней Марины — не прозвучали оскорбления, которые и положили начало драке. Также Медведкин заявил, что двое мужчин напали на него первыми, а он уже, защищаясь, схватился за нож и напал сперва на Ивана, а потом и на Щельцина.
При этом у родственников пострадавшего другая версия: они заявляют, что как раз таки Марина и подначивала рокера начать драку. А причиной для конфликта стало замечание, которое друзья сделали шумевшей парочке. Ход расследования контролирует прокуратура столицы. Щельцина перевели из реанимационного отделения, его жизнь вне опасности.
Напомним, о том, что Щельцин оказался в тяжёлом состоянии в реанимации, а его друг Иван погиб после нападения нетрезвого и вооружённого ножом рок-музыканта, стало известно сегодня. Предварительная версия случившегося: мужчины услышали, как 47-летний Медведкин и его подруга ночью шумят около дома Арсения, и сделали ему замечание. Тот вышел из себя, схватился за нож и нанёс девять ударов Щельцину и три удара его другу, для которого полученные раны стали смертельными. После этого нападавший скрылся с места преступления.