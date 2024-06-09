Спровоцировать рокера, ранившего Щельцина, на поножовщину могла его же подруга

Лидер группы "Пасека" Роман Медведкин, который ножом ранил руководителя АНО "Цифровые технологии" Арсения Щельцина и убил его друга Ивана, заявил, что его спровоцировали на драку, начав оскорблять его девушку. Об этом сообщает SHOT.

Музыкант Роман Медведкин и его подруга Марина. Фото © SHOT

Музыкант утверждает, будто вёл себя мирно, пока в адрес его подруги — 33-летней Марины — не прозвучали оскорбления, которые и положили начало драке. Также Медведкин заявил, что двое мужчин напали на него первыми, а он уже, защищаясь, схватился за нож и напал сперва на Ивана, а потом и на Щельцина.

При этом у родственников пострадавшего другая версия: они заявляют, что как раз таки Марина и подначивала рокера начать драку. А причиной для конфликта стало замечание, которое друзья сделали шумевшей парочке. Ход расследования контролирует прокуратура столицы. Щельцина перевели из реанимационного отделения, его жизнь вне опасности.