В Москве 62-летний рыбак пырнул ножом прохожего, отвлёкшего его от клёва
В Москве конфликт между рыбаком и прохожим обернулся поножовщиной — любитель рыбной ловли ударил своего оппонента холодным оружием и тяжело его ранил. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, опубликовав видео с места.
Рыбачивший в Черневском пруду мужчина ударил прохожего ножом из-за ссоры. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Рано утром 62-летний злоумышленник ловил рыбу в Черневском пруду недалеко от улицы Остафьевской. В какой-то момент у него завязался конфликт с ранее незнакомым мужчиной, в ходе которого фигурант нанёс удар ножом своему оппоненту, причинив тяжкий вред здоровью", — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно троих людей, которые стоят у берега пруда. Точно сказать, что произошло, сложно из-за не очень высокого качества записи, но похоже, что двое мужчин сперва о чём-то разговаривают, после один из них хватает другого, бьёт его и отталкивает. После этого нападавший возвращается к своей рыбалке, а раненый уходит. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее Life.ru рассказывал о другом случае поножовщины в столице, который произошёл 4 июня. В тот день мужчина из-за сделанного замечания нанёс пожилому прохожему смертельный удар ножом в сердце. Всё это случилось на глазах у двух несовершеннолетних внучек погибшего. Седьмого июня стало известно, что убийца сам явился с повинной в отдел полиции, меру пресечения ему определит суд.