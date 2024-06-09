В Москве 62-летний рыбак пырнул ножом прохожего, отвлёкшего его от клёва

В Москве конфликт между рыбаком и прохожим обернулся поножовщиной — любитель рыбной ловли ударил своего оппонента холодным оружием и тяжело его ранил. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, опубликовав видео с места.

"Рано утром 62-летний злоумышленник ловил рыбу в Черневском пруду недалеко от улицы Остафьевской. В какой-то момент у него завязался конфликт с ранее незнакомым мужчиной, в ходе которого фигурант нанёс удар ножом своему оппоненту, причинив тяжкий вред здоровью", — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно троих людей, которые стоят у берега пруда. Точно сказать, что произошло, сложно из-за не очень высокого качества записи, но похоже, что двое мужчин сперва о чём-то разговаривают, после один из них хватает другого, бьёт его и отталкивает. После этого нападавший возвращается к своей рыбалке, а раненый уходит. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).