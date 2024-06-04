Мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у внучек в Москве

Жестокое убийство произошло вечером 4 июня на территории парка вблизи 3-й Музейной улицы в Москве. Неизвестный ударил прохожего ножом в самое сердце, после чего скрылся. Нападение произошло на глазах у двух несовершеннолетних внучек погибшего, сообщил столичный СК.

"Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Произведён опрос очевидцев. Для скорейшего установления личности подозреваемого изъяты записи с камер видеонаблюдения.