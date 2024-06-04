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4 июня, 20:52

Мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у внучек в Москве

Мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у внучек в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у внучек в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Жестокое убийство произошло вечером 4 июня на территории парка вблизи 3-й Музейной улицы в Москве. Неизвестный ударил прохожего ножом в самое сердце, после чего скрылся. Нападение произошло на глазах у двух несовершеннолетних внучек погибшего, сообщил столичный СК.

"Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Произведён опрос очевидцев. Для скорейшего установления личности подозреваемого изъяты записи с камер видеонаблюдения.

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Ещё одна поножовщина произошла в российской столице 1 июня. Вооружённый мужчина напал на двух знакомых после словесного конфликта в подъезде жилого дома, ранив обоих. За жизни пострадавших борются врачи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Илья Пушкарев
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