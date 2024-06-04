Мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у внучек в Москве
Мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у внучек в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК
Жестокое убийство произошло вечером 4 июня на территории парка вблизи 3-й Музейной улицы в Москве. Неизвестный ударил прохожего ножом в самое сердце, после чего скрылся. Нападение произошло на глазах у двух несовершеннолетних внучек погибшего, сообщил столичный СК.
"Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — уточнили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Произведён опрос очевидцев. Для скорейшего установления личности подозреваемого изъяты записи с камер видеонаблюдения.
Ещё одна поножовщина произошла в российской столице 1 июня. Вооружённый мужчина напал на двух знакомых после словесного конфликта в подъезде жилого дома, ранив обоих. За жизни пострадавших борются врачи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.