Открывшего стрельбу по прохожим москвича увезла полиция

Полиция увезла в участок мужчину, который открыл огонь по прохожим из пневматической винтовки в Бибирево, сообщил SHOT , опубликовав соответствующее видео. Стрелком оказался 50-летний охранник из местного магазина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

На вопрос журналиста о причинах девиантного поведения мужчина не ответил. Его усадили на заднее сиденье полицейского "Москвича 3", после чего кроссовер покинул место инцидента. По словам местных жителей, хулиган поселился в доме недавно, сняв жильё в аренду.