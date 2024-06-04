Открывшего стрельбу по прохожим москвича увезла полиция
SHOT: Устроившего стрельбу в Бибирево нетрезвого мужчину увезла полиция
Полиция увезла в участок мужчину, который открыл огонь по прохожим из пневматической винтовки в Бибирево, сообщил SHOT, опубликовав соответствующее видео. Стрелком оказался 50-летний охранник из местного магазина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
На вопрос журналиста о причинах девиантного поведения мужчина не ответил. Его усадили на заднее сиденье полицейского "Москвича 3", после чего кроссовер покинул место инцидента. По словам местных жителей, хулиган поселился в доме недавно, сняв жильё в аренду.
Устроившего стрельбу в Бибирево нетрезвого мужчину увезла полиция. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что инцидент со стрельбой произошёл вечером 4 июня. До задержания мужчина успел ранить двоих прохожих, им оказывается помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Telegram / SHOT