Зарезавший москвича на глазах у его внучек явился в полицию с повинной

Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке Кусково с повинной явился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной", — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Александр Штольц. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, злоумышленником является разнорабочий Александр Штольц. По образованию он инженер-механик, в своё время окончил Московский авиационный институт (МАИ). Получается, что от правоохранителей убийца скрывался примерно три дня.