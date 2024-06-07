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7 июня, 11:14

Зарезавший москвича на глазах у его внучек явился в полицию с повинной

Подозреваемый в убийстве мужчины в Москве с повинной явился в полицию

Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке Кусково с повинной явился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной", — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Александр Штольц. Фото © Telegram / SHOT

Александр Штольц. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, злоумышленником является разнорабочий Александр Штольц. По образованию он инженер-механик, в своё время окончил Московский авиационный институт (МАИ). Получается, что от правоохранителей убийца скрывался примерно три дня.

Как уже сообщал Life.ru, жестокое убийство произошло вечером 4 июня на территории парка вблизи 3-й Музейной улицы в Москве. Злоумышленник ударил прохожего ножом в самое сердце, после чего скрылся. Нападение произошло на глазах у двух несовершеннолетних внучек погибшего.

Убийца общественника Еговцева поджидал его с охотничьим ножом и молотком
Убийца общественника Еговцева поджидал его с охотничьим ножом и молотком
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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