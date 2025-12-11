На Украине женщина-мэр избила секретаря горсовета
Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталія Балансинович
Секретарь городского совета Василькова Богдан Шевчук сообщил о полученных травмах после конфликта с мэром Натальей Баласинович. Мужчина находится на лечении в столичной больнице №12. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».
«Секретарь горсовета Богдан Шевчук в своём сообщении заявил, что между ним и мэром Натальей Баласинович «произошло событие», в результате которого он получил травмы во время инцидента 24 ноября. После этого он оказался в столичной больнице №12 с травмами, врачи продолжают наблюдать за состоянием», — говорится в сообщении.
Полиция Украины подтвердила факт происшествия и начала расследование. По данным местных СМИ, инцидент произошёл при свидетелях, а Шевчуку после этого якобы угрожали. Неофициальные источники утверждают, что конфликт возник из-за семейных разногласий, так как мужчина является племянником Баласинович.
