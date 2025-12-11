Путин в Индии
11 декабря, 19:18

На Украине женщина-мэр избила секретаря горсовета

Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталія Балансинович

Секретарь городского совета Василькова Богдан Шевчук сообщил о полученных травмах после конфликта с мэром Натальей Баласинович. Мужчина находится на лечении в столичной больнице №12. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

«Секретарь горсовета Богдан Шевчук в своём сообщении заявил, что между ним и мэром Натальей Баласинович «произошло событие», в результате которого он получил травмы во время инцидента 24 ноября. После этого он оказался в столичной больнице №12 с травмами, врачи продолжают наблюдать за состоянием», — говорится в сообщении.

Полиция Украины подтвердила факт происшествия и начала расследование. По данным местных СМИ, инцидент произошёл при свидетелях, а Шевчуку после этого якобы угрожали. Неофициальные источники утверждают, что конфликт возник из-за семейных разногласий, так как мужчина является племянником Баласинович.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Mercedes-Benz G-500 жестоко избил велосипедиста, сделавшего ему замечание из-за парковки на велодорожке. Владельцем автомобиля оказался 44-летний Александр Хилык, подозреваемый в присвоении 25 миллионов гривен при закупке одежды для территориальной обороны. В результате инцидента 40-летний велосипедист потерял сознание, и его спасли очевидцы.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

