Похититель 25 млн у Минобороны Украины избил велосипедиста и бросил умирать на обочине

В Киеве водитель Mercedes-Benz G-500 жестоко избил велосипедиста, сделавшего ему замечание по поводу парковки на велодорожке. Хозяином элитного авто оказался 44-летний Александр Хилык, подозреваемый в присвоении 25 миллионов гривен на закупке одежды для ТрО. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Бизнесмен, подозреваемый в хищении средств на армии, жестоко избил велосипедиста в Киеве. Видео © Национальная полиция Украины

Всё случилось прямо на улице, после жестоких ударов 40-летний велосипедист потерял сознание. Хилык оттащил его на обочину дороги и бросил умирать. Велосипедиста спасли очевидцы – он в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом височной кости.

Миллионер далеко уехать не успел. Его догнала полиция. Хилык помещён под ночной домашний арест. Прокуратура подала апелляцию и требует отправить его под стражу. Сам инцидент попал на видео и быстро стал вирусным.

