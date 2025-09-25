В Подольске задержан мужчина, избивший женщину в магазине на глазах у сына
Полицейские в Подольске задержали уроженца Тульской области, избившего женщину в присутствии её маленького сына. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В отношении правонарушителя дознавателем отдела Дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», — говорится в сообщении.
Напомним, избиение женщины произошло 24 сентября в подольской «Пятёрочке». На улице Давыдова конфликт с неизвестным мужчиной перерос в схватку: он ударил её кулаком в лицо. Даже после ответного пинка со стороны женщины агрессор не остановился и снова нанёс удар. Инцидент, в котором силы были явно неравны, произошёл на глазах у ребёнка.
Обложка © Telegram / Подольск