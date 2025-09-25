В Подольске задержан мужчина, избивший женщину в магазине на глазах у сына

Полицейские в Подольске задержали уроженца Тульской области, избившего женщину в присутствии её маленького сына. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, избиение женщины произошло 24 сентября в подольской «Пятёрочке». На улице Давыдова конфликт с неизвестным мужчиной перерос в схватку: он ударил её кулаком в лицо. Даже после ответного пинка со стороны женщины агрессор не остановился и снова нанёс удар. Инцидент, в котором силы были явно неравны, произошёл на глазах у ребёнка.