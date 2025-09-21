Петербуржца избили после замечания о распитии алкоголя на детской площадке

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в избиении прохожего, сделавшего ему замечание за распитие алкоголя на детской площадке. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, конфликт произошёл вечером 20 сентября во дворе на 18-й линии Васильевского острова. После поступления в полицию информации о госпитализации 45-летнего мужчины с переломом челюсти и ушибами, правоохранители выехали на место, но никого не обнаружили.

Позднее стражам порядка удалось задержать 34-летнего подозреваемого у станции метро «Горный Институт». В отделении полиции он пояснил, что вступил в конфликт, переросший в драку, с прохожим, который сделал замечание ему и его друзьям за распитие спиртного на детской площадке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.