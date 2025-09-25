В Подольске неизвестный избил женщину на глазах у её ребёнка

В Подмосковье неизвестный мужчина жестоко избил женщину в магазине на глазах её ребёнка. Запись с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Подольск».

Видео © Telegram / Подольск

Конфликт произошёл 24 сентября в подольской «Пятёрочке» на улице Давыдова. Злоумышленник сначала нанёс женщине удар кулаком в лицо. Пострадавшая ответила пинком, однако агрессор стукнул её снова. Силы оказались неравны: женщина к тому же ударилась затылком о стену. Всё это происходило на глазах у ребёнка. Нападавший скрылся с места происшествия. Потерпевшая уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о побоях.

