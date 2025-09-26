«40 раз ударил лицом о руль»: Изверг два часа пытал бывшую жену в машине

Развод не защитил многодетную жительницу Калининграда от жестокого нападения бывшего мужа, который похитил и избивал её в течение двух часов. Как рассказала пострадавшая Юлия, инцидент произошёл в минувшую субботу, когда она возвращалась с юбилея подруги матери.

Около трёх часов ночи женщина увидела знакомый автомобиль экс-супруга, который уговорил её сесть в машину для разговора. Однако вместо беседы мужчина схватил Юлию за волосы и, удерживая в машине, увёз на окружную дорогу, где начал истязать.

«Он около 40 раз ударил меня лицом о руль. Это было настолько ужасно, что я даже не помню, чем он бил. Чем-то тяжёлым, потому что у меня до сих пор болит почка и я еле хожу», — призналась собеседница 360.ru.

Всё это время она молчала, чтобы ещё больше не разозлить изверга. Тем не менее избиение продолжилось: бывший супруг выламывал ей пальцы и выкручивал руки. Спастись удалось лишь случайно, когда двери машины оказались незапертыми, Юлия выбежала из автомобиля.

Как выяснилось позже, трёхлетний брак сопровождался систематическим насилием, но полиция игнорировала обращения женщины до вмешательства СМИ. Однако после публикаций Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязаниях и халатности сотрудников правоохранительных органов, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.