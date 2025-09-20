В Краснодаре подростки жестоко избили одноклассника до перелома рёбер и носа

Полиция Краснодара проводит проверку по факту избиения 14-летнего подростка до переломов рёбер. Конфликт возник между несовершеннолетними 19 сентября в посёлке Калинино.

Как писал Kub Mash, 14-летний ученик школы №104 получил тяжёлые травмы, включая переломы рёбер и носа, сотрясение мозга и повреждение лёгкого, после нападения одноклассника и приглашённого им помощника.

Конфликт, по словам матери пострадавшего, возник из-за неосторожной фразы о родителях другого подростка. Школьники в отместку организовали избиение в безлюдном месте после уроков, при этом свидетели происшествия не вмешались. Пострадавший в настоящее время находится в краевой детской больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

«В ходе разбирательства выяснилось, что между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого пострадал подросток. Личность зачинщика в настоящее время устанавливается», — сообщила пресс-служба Управления МВД России по городу.