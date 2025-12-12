Путин в Индии
12 декабря, 18:53

Двое британцев избили российского туриста в Таиланде

На тайском Пхукете двое британцев избили российского туриста, который сделал им замечание из-за грубо обращения с девушками. Об этом сообщает SHOT.

В ответ иностранцы заявили, что именно россиянин ведёт себя вызывающе. Возник спор. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.

Конфликт на словах быстро перерос в рукопашную схватку — британцы вдвоём напали на россиянина. После того как один из нападавших нанёс удар в голову, мужчина оказался на земле, где агрессоры продолжили его избивать. Ситуацию прервали тайцы, подоспевшие из соседнего бара. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее Life.ru рассказывал, что «живая надувная кукла» блогерша Мария Магдалина найдена мёртвой в Таиланде. 33-летняя Дениз Ивонн Джарвис Гонгора стала известна в середине 2010-х годов, рассказывая о жизни в строгой религиозной семье и позднее — о работе в эскорте. За годы она перенесла десятки операций, включая увеличение груди, ринопластику и инъекции филлеров в интимную зону, пытаясь сделать её «самой толстой в мире».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

