«Живая надувная кукла» блогерша Мария Магдалина найдена мёртвой в Таиланде

В Таиланде при невыясненных обстоятельствах скончалась 33-летняя модель из Канады Мария Магдалина. Блогерша имеет миллионную аудиторию в социальных сетях и известна своими многочисленными пластическими операциями, пишет Daily Mail.

Тело блогерши, которую в сети также называли «живой надувной куклой», было обнаружено сегодня, 12 декабря сотрудниками отельного комплекса Patong Tower. Девушка заселилась в гостиницу во вторник, 9 декабря. Скончавшуюся блогершу первоначально доставили в больницу района Патонг, а позднее тело перевезли в центральный госпиталь на Пхукете — Вачира.

Известная «живая кукла» Мария Магдалина найдена мёртвой в Таиланде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1800leavemaryalone

Настоящее имя Марии — Дениз Ивонн Джарвис Гонгора. Она стала известна в середине 2010-х годов, рассказывая о жизни в строгой религиозной семье и позднее — о работе в эскорте. За годы она перенесла десятки операций, включая увеличение груди, ринопластику и инъекции филлеров в интимную зону, стремясь сделать её «самой толстой в мире».

Один из последних радикальных изменений во внешности произошёл два года назад, когда девушка начала покрывать всё тело татуировками. Процесс зашёл настолько далеко, что она едва не лишилась зрения, также она использовала чёрные чернила для покрытия половины лица.

На вопросы друзей и подписчиков о мотивах таких действий девушка отвечала, что видит в этом особую красоту. О месте и дате похорон, а также реакции семьи, ранее отрёкшейся от дочери, информация пока не поступала.

