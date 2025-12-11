Путин в Индии
11 декабря, 09:34

Отдых чуть не кончился ампутацией: Россиянку покалечило на катере в Таиланде

Россиянка чуть не потеряла ногу во время экскурсии на катере в Таиланде

Российская туристка получила тяжёлую травму в Таиланде, едва не лишившись ноги. Инцидент произошёл при высадке с экскурсионного катера на острове Ко Ларн, пишет SHOT.

  • Россиянка чуть не лишилась ноги во время прогулки на катере в Таиланде. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, 60-летняя Альбина Богданова возвращалась с морской прогулки. Из-за штормовой погоды и сильной качки судно било о пирс. В момент схода женщина поскользнулась и упала в узкий зазор между бортом корабля и причалом.

Её нога оказалась зажата, а волны несколько раз ударили судном по конечности. Свидетели услышали крики пострадавшей. На месте оперативно сработали медики, оказавшие первую помощь и доставившие россиянку в госпиталь Паттайи.

Врачи диагностировали сложный перелом и обширную рваную рану. По их мнению, травма была настолько серьёзной, что возникла реальная угроза ампутации. Власти Таиланда начали проверку по факту произошедшего для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Life.ru писал, что у россиянина похитили 10 тысяч долларов после визита в бар в Таиланде. Мужчина обратился в полицию, где ему сообщили о серии аналогичных случаев, произошедших в последнее время

