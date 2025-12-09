Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 08:59

Акула напала на российскую туристку на Мальдивах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wonderful Nature

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wonderful Nature

Российская туристка из Санкт-Петербурга получила серьёзные травмы в результате нападения акулы во время популярной экскурсии по снорклингу на Мальдивах. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала SHOT.

Российскую туристку на Мальдивах атаковала акула во время снорклинга. Фото © Telegram / SHOT

Российскую туристку на Мальдивах атаковала акула во время снорклинга. Фото © Telegram / SHOT

Девушку во время купания унесло течением в зону, где хищникам сбрасывают рыбу. В результате акула приняла её за добычу и укусила за палец. Организаторы смогли оказать первую помощь, остановив кровотечение, и доставили пострадавшую в ближайший медпункт.

В больнице врачи провели сложную операцию по пересадке кожи, длившуюся несколько часов. Семья туристки сейчас занимается оформлением компенсации через страховую компанию.

Это уже второй подобный инцидент на Мальдивах за последнее время — в начале ноября во время снорклинга пострадала 15-летняя девочка.

В Австралии дайвер дал отчаянный бой акуле, чтобы спасти свою девушку
В Австралии дайвер дал отчаянный бой акуле, чтобы спасти свою девушку

Ранее сообщалось, что российский дайвер подвергся нападению рыбы-триггера (спинорога) во время подводного плавания у берегов Мальдивских островов. Мужчина занимался съёмкой рифов, когда заметил небольшую хищную рыбу, которая начала преследовать его. Рыба-триггер, известная своей агрессивностью, не ядовита, но её укусы крайне болезненны и требуют длительного заживления.

Больше материалов о громких инцидентах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Мальдивы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar