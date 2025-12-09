Акула напала на российскую туристку на Мальдивах

Российская туристка из Санкт-Петербурга получила серьёзные травмы в результате нападения акулы во время популярной экскурсии по снорклингу на Мальдивах. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала SHOT.

Российскую туристку на Мальдивах атаковала акула во время снорклинга. Фото © Telegram / SHOT

Девушку во время купания унесло течением в зону, где хищникам сбрасывают рыбу. В результате акула приняла её за добычу и укусила за палец. Организаторы смогли оказать первую помощь, остановив кровотечение, и доставили пострадавшую в ближайший медпункт.

В больнице врачи провели сложную операцию по пересадке кожи, длившуюся несколько часов. Семья туристки сейчас занимается оформлением компенсации через страховую компанию.

Это уже второй подобный инцидент на Мальдивах за последнее время — в начале ноября во время снорклинга пострадала 15-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что российский дайвер подвергся нападению рыбы-триггера (спинорога) во время подводного плавания у берегов Мальдивских островов. Мужчина занимался съёмкой рифов, когда заметил небольшую хищную рыбу, которая начала преследовать его. Рыба-триггер, известная своей агрессивностью, не ядовита, но её укусы крайне болезненны и требуют длительного заживления.