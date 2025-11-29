Россия и США
29 ноября, 11:12

В Австралии дайвер дал отчаянный бой акуле, чтобы спасти свою девушку

Трёхметровая акула растерзала швейцарскую туристку на пляже в Австралии, несмотря на самоотверженные попытки спутника спасти подругу. 25-летняя Ливия Мюльхайм скончалась от полученных травм, а её 26-летний парень Лукас Шиндлер выжил лишь благодаря своевременной медицинской помощи. Об инциденте сообщила местная полиция.

Инцидент произошёл на неохраняемом пляже Кайлис в заливе Кроуди, где туристы надеялись снять дельфинов на камеру. Акула напала внезапно, откусив девушке руку. Её молодой человек — офицер швейцарской армии с дайверскими навыками — бросился на помощь, но не смог помешать морскому хищнику и сам получил два глубоких укуса в ногу.

Шиндлер, несмотря на собственные раны, сумел вытащить Ливию на берег, но ей уже ничем нельзя было помочь. Жизнь мужчине спасла случайная свидетельница трагедии, наложившая импровизированный жгут из купальника.

Совсем недавно в Австралии произошло ещё одно нападение акулы: 61-летний сёрфер Энди Макдональд чудом выжил после встречи с хищником на реке Маргарет-Ривер. Акула вонзила зубы в доску для вингфойлинга и начала тащить мужчину под воду, но тот оказал отчаянное сопротивление — упал на акулу и начал бить её руками. Спасению помог друг сёрфера, который подплыл на помощь и помог преодолеть 300 метров до берега. Сам Макдональд описал происшествие как «столкновение с товарным поездом».

