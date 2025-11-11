Сёрфер выжил после глубоководной схватки со свирепой акулой-людоедом

Австралийский сёрфер выжил после нападения акулы-людоеда на реке Маргарет-Ривер. Об инциденте со ссылкой на пострадавшего сообщило издание ABC News.



61-летний Энди Макдональд занимался вингфойлингом, когда на него набросился крупный хищник. Акула вцепилась в доску и начала тащить под воду. Сёрфер отчаянно сопротивлялся, сражаясь за свою жизнь. Он упал на зубастого хищника и начал яростно бить его руками. Когда друг Макдональда Нил Мэттисон подплыл на помощь, пострадавший уже появился на поверхности. Вместе они преодолели 300 метров до берега.

«Как будто с товарным поездом столкнулся», — рассказал мужчина о своих ощущениях.

На доске остались следы зубов — полукруглый фрагмент диаметром 35–38 см. Экспертиза установит вид и размер хищника. Местные жители предполагают, что это была 3–3,5-метровая белая акула.

