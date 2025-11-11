Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 12:35

Сёрфер выжил после глубоководной схватки со свирепой акулой-людоедом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

Австралийский сёрфер выжил после нападения акулы-людоеда на реке Маргарет-Ривер. Об инциденте со ссылкой на пострадавшего сообщило издание ABC News.

61-летний Энди Макдональд занимался вингфойлингом, когда на него набросился крупный хищник. Акула вцепилась в доску и начала тащить под воду. Сёрфер отчаянно сопротивлялся, сражаясь за свою жизнь. Он упал на зубастого хищника и начал яростно бить его руками. Когда друг Макдональда Нил Мэттисон подплыл на помощь, пострадавший уже появился на поверхности. Вместе они преодолели 300 метров до берега.

«Как будто с товарным поездом столкнулся», — рассказал мужчина о своих ощущениях.

На доске остались следы зубов — полукруглый фрагмент диаметром 35–38 см. Экспертиза установит вид и размер хищника. Местные жители предполагают, что это была 3–3,5-метровая белая акула.

Четырёхметровый монстр: Самую крупную акулу Атлантики заметили у берегов Канады
Четырёхметровый монстр: Самую крупную акулу Атлантики заметили у берегов Канады

Ранее Life.ru рассказывал, как на Мальдивах огромная акула напала на юную туристку из России и вцепилась ей в руку. Это произошло, пока она вместе со своей мамой занималась снорклингом в местах, где обитают морские хищники.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Австралия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar