Зубастая рыба атаковала россиянина на Мальдивах, защищая своё «гнездо»

Россиянин подвергся атаке рыбы-триггера во время подводного плавания у берегов Мальдивских островов. О случившемся сообщает телеграм-канал «112». Мужчина занимался дайвингом и снимал на камеру рифы, когда внезапно увидел маленькую хищницу.

Рыба-триггер, которую также называют спинорогом или титаном, считается наиболее агрессивным морским обитателем рифов. Она не ядовита, но её укусы очень болезненны и долго лечатся. На видео хищница не остановила преследование, даже когда дайвер попытался уплыть от неё. По мнению учёных, рыба атаковала человека, видимо, защищая гнездо с отложенной икрой.

Ранее австралийский сёрфер выжил после нападения акулы-людоеда на реке Маргарет-Ривер. 61-летний Энди Макдональд занимался вингфойлингом, когда на него набросился крупный хищник. Акула вцепилась в доску и начала тащить под воду. Сёрфер отчаянно сопротивлялся, сражаясь за свою жизнь. Он упал на зубастого хищника и начал яростно бить его руками. Затем подоспела помощь.