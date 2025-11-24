Россия и США
Регион
24 ноября, 17:12

Зубастая рыба атаковала россиянина на Мальдивах, защищая своё «гнездо»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DiveIvanov

Россиянин подвергся атаке рыбы-триггера во время подводного плавания у берегов Мальдивских островов. О случившемся сообщает телеграм-канал «112». Мужчина занимался дайвингом и снимал на камеру рифы, когда внезапно увидел маленькую хищницу.

Рыба-триггер, которую также называют спинорогом или титаном, считается наиболее агрессивным морским обитателем рифов. Она не ядовита, но её укусы очень болезненны и долго лечатся. На видео хищница не остановила преследование, даже когда дайвер попытался уплыть от неё. По мнению учёных, рыба атаковала человека, видимо, защищая гнездо с отложенной икрой.

Опаснее, чем кажется: Почему икра — идеальный рассадник для паразитов и как этого избежать

Ранее австралийский сёрфер выжил после нападения акулы-людоеда на реке Маргарет-Ривер. 61-летний Энди Макдональд занимался вингфойлингом, когда на него набросился крупный хищник. Акула вцепилась в доску и начала тащить под воду. Сёрфер отчаянно сопротивлялся, сражаясь за свою жизнь. Он упал на зубастого хищника и начал яростно бить его руками. Затем подоспела помощь.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

