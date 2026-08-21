Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Нидерландов

На трассе «Зандворт» завершилась квалификация к спринтерской гонке 12-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов. Лучшее время в сессии показал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, проехавший круг за 1 минуту 11,567 секунды.

Всего 41 тысячную секунды уступил ему действующий чемпион мира, гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третий результат показал Шарль Леклер из «Феррари», отстав от лидера на 55 тысячных. В первой десятке также расположились Оскар Пиастри (Макларен), Андреа Кими Антонелли (Мерседес), Макс Ферстаппен (Ред Булл), Льюис Хэмилтон (Феррари), Пьер Гасли (Альпин), Габриэль Бортолето (Ауди) и Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз).

В субботу, 22 августа, состоятся спринтерский заезд и основная квалификация, которая определит стартовую расстановку на воскресную гонку.

Ранее Life.ru писал, что сезон «Формулы-1» возобновится после четырёхнедельной паузы этапом в Нидерландах. Программа 12-го этапа чемпионата мира стартует 21 августа на автодроме в Зандворте. Гран-при Нидерландов станет предпоследним этапом сезона со спринтерской гонкой. Лидером чемпионата остаётся итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса». Он опережает британца Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 50 очков, а партнёра по команде Джорджа Расселла — на 59.