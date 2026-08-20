Ферстаппен остаётся в «Ред Булл» ещё на пять лет: детали нового соглашения

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен продлил контракт с австрийской командой «Формулы-1» «Ред Булл» до 2030 года. Информация об этом появилась на официальном портале «конюшни».

Действующий договор пилота действовал до 2028-го, но включал пункт, разрешавший ему уйти раньше срока. По данным прессы, прежний оклад спортсмена составлял 65 млн евро в год, и в обновлённой версии контракта эта цифра будет заметно выше.

Сам четырёхкратный чемпион мира прокомментировал продление отношений с коллективом. Он отметил, что очень рад случившемуся, и подчеркнул высокий уровень работающих с ним специалистов.

По словам Ферстаппена, главной целью для него и команды остается возвращение на лидирующие позиции. Гонщик добавил, что все в коллективе нацелены именно на этот результат.

Сейчас спортсмену 28 лет. Его карьера в составе этого коллектива началась в 2016-м. С тех пор он завоевал четыре чемпионских титула в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. В активе нидерландца также 71 победа на этапах Гран-при. Помимо личных достижений, его выступления помогли команде дважды выиграть Кубок конструкторов.

В текущем сезоне Ферстаппен занимает шестое место, набрав 109 очков. У лидера — итальянца Кими Антонелли из «Мерседеса» — 219 очков. В кубке конструкторов РБ идёт на четвёртом месте со 177 очками. Лидирует же «Мерседес» (379 очков). Партнёром Ферстаппена в текущем сезоне является 21-летний. французский гонщик алжирского происхождения Изак Хаджар. У него 68 очков. Следующий этап состоится в Нидерландах 23 августа.

Слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull активно циркулировали в последние месяцы на фоне неудачных результатов команды в сезоне-2026, внутренних перестановок (включая уход Кристиана Хорнера и Эдриана Ньюи) и публичного недовольства гонщика новыми техническими регламентами.