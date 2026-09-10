Болид «Формулы-1» промчался по рельсам мадридского метро перед Гран-при

Болид Red Bull Racing RB8 проехал по рельсам мадридского метро в рамках специального проекта перед Гран-при Испании. За руль машины сел бывший пилот «Формулы-1» Патрик Фризекер. Об этом сообщила пресс-служба Red Bull.

Болид Red Bull пустили по рельсам метро Мадрида перед Гран-при. Видео © YouTube / Oracle Red Bull Racing

Заезд приурочили к возвращению Гран-при Испании в Мадрид после 45-летнего перерыва. В 2026 году этап пройдёт на новой трассе «Мадринг», рядом с которой открывают станцию метро.

Для поездки по подземке команде пришлось доработать чемпионский RB8. Болид получил специальные металлические колёса, которые позволили ему двигаться по железнодорожным рельсам.

Главной задачей инженеров стало снижение веса конструкции. Первые варианты колёс оказались слишком тяжёлыми и могли повредить подвеску, коробку передач и приводные валы. В итоге специалисты разработали облегчённую конструкцию с центральной ступицей и обработанными спицами.

Ширина колеи мадридского метро при этом подошла под габариты болида без серьёзной переделки машины. Работы проводили специалисты Red Bull Racing Heritage Team совместно с испанской инженерной командой Andtonic.

Заезд прошёл во время кратковременного закрытия участка метро. Фризекер проехал через станцию Estadio Metropolitano, а также по территории депо Саседаль и Чамартин.

RB8 ранее принёс Red Bull Racing чемпионские титулы в «Формуле-1». После проекта в метро команда переключится на подготовку к этапу на «Мадринге», где выступят Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.

Ранее сообщалось, что перед Гран-при Италии на трассе в Монце появился Молния Маккуин из мультфильма «Тачки». Автомобиль проехал почётный круг в рамках программы к 20-летию франшизы. Организаторы также оформили официальный safety car Mercedes-AMG в стилистике мультфильма. К мероприятию подготовили тематический мерч, коллекционные модели и игрушечные болиды.