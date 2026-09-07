Экс-главу «Формулы-1» Экклстоуна задержали из-за дробовика в самолёте

Бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна задержали в Португалии после обнаружения дробовика на борту его частного самолёта. Инцидент произошёл в аэродроме Тиреш в Кашкайше неподалёку от Лиссабона, пишет The Mirror.

Оружие нашли во время плановой проверки после посадки бизнес-джета 95-летнего британца. В операции участвовали португальские таможенные органы.

Обстоятельства хранения и перевозки дробовика выясняются. Пока неизвестно, предстанет ли Экклстоун перед судьёй или получит процессуальный статус подозреваемого без содержания под стражей.

Для бывшего босса «королевских гонок» это уже второй подобный случай за четыре года. В 2022 году его задержали в бразильском аэропорту Виракопус после обнаружения в багаже незарегистрированного пистолета.

Тогда Экклстоун признал, что оружие принадлежит ему, однако утверждал, что не знал о его нахождении в чемодане. После внесения залога британцу разрешили продолжить путешествие на частном самолёте.

Экклстоун на протяжении нескольких десятилетий был одной из ключевых фигур «Формулы-1» и фактически руководил коммерческой стороной чемпионата. Он покинул руководящий пост в 2017 году.

Накануне в Монце прошёл Гран-при Италии, где Кими Антонелли одержал победу, стартовав лишь с 19-го места. Итальянец стал первым за 60 лет представителем своей страны, выигравшим домашний этап «Формулы-1».