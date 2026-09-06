Антонелли выиграл Гран-при Италии, стартовав с 19-го места

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1», стартовав лишь с 19-го места. Гонка прошла на автодроме в Монце.

Вторым финишировал напарник Антонелли по «Мерседесу» Джордж Расселл, третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Антонелли получил штраф из-за замены элементов силовой установки и был отправлен в конец стартовой решётки. Несмотря на это, 20-летний итальянец сумел прорваться через пелотон и в концовке обойти Расселла в борьбе за победу.

Этот успех стал историческим для итальянского автоспорта. Антонелли стал первым итальянцем за 60 лет, выигравшим домашний этап «Формулы-1» в Монце. До него последним это удавалось Лудовико Скарфьотти в 1966 году.

После 13 этапов Антонелли укрепил лидерство в личном зачёте — теперь у него 267 очков. Расселл отстаёт на 66 баллов, а «Мерседес» продолжает возглавлять Кубок конструкторов. Следующий этап чемпионата пройдёт с 11 по 13 сентября в Испании.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пьер Гасли сенсационно выиграл квалификацию Гран-при Италии и взял первый поул в карьере. Антонелли тогда показал седьмое время, но из-за штрафа за замену двигателя был отправлен в конец решётки. В итоге именно итальянец совершил главный прорыв гонки и первым пересёк финишную черту.