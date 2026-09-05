Пьер Гасли сенсационно взял поул на Гран-при Италии, опередив Расселла и Пиастри

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли стал победителем квалификации Гран-при Италии — 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» сезона 2026 года. Соревнования прошли на автодроме в Монце.

Гасли впервые в карьере выиграл квалификацию. Второе место занял британец Джордж Расселл на «Мерседесе», третьим стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена».

Лидер общего зачёта итальянец Кими Антонелли («Мерседес») показал седьмой результат, но начнёт гонку с последнего ряда из-за штрафной замены двигателя. Гран-при Италии пройдёт в воскресенье, старт — в 16:00 по московскому времени.

Ранее Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Италии, опередив напарника по «Феррари» Льюиса Хэмилтона на 0,173 секунды, а третьим стал Джордж Расселл из «Мерседеса» (+0,304). Для Леклера это пятая победа на домашнем этапе за карьеру, а лидер сезона Кими Антонелли стартует с последнего места из-за замены двигателя, его напарник Расселл получит штраф на следующем этапе в Азербайджане.