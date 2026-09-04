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Опубликовано 4 сентября, 14:03

«Феррари» оформили дубль в первой практике Гран-при Италии: Леклер быстрее Хэмилтона

Леклер выиграл первую практику на гран-при Италии

Обложка © ТАСС / Zuma / Simon West

Обложка © ТАСС / Zuma / Simon West

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Италии, опередив на 0,173 секунды своего напарника Льюиса Хэмилтона. Третьим стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса» (+0,304) .

Для Леклера это пятая победа на домашнем этапе за карьеру, он лидировал почти всю сессию. Хэмилтон, в свою очередь, поднялся на второе место лишь ближе к финишу. В пятницу также состоится вторая сессия свободных заездов.

Гран-при Италии — 13-й этап сезона, лидер чемпионата Кими Антонелли из «Мерседеса» стартует с последнего места из-за замены двигателя. Его напарник Расселл также получит штраф, но на следующем этапе в Азербайджане .

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Наталья Афонина
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