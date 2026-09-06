Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 17:24

Из Радиатор-Спрингс — в Монцу: Молния Маккуин проехал почётный круг перед Гран-при Италии

Молния Маккуин проехал по трассе «Формулы-1» в Монце

Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Молния Маккуин появился на трассе «Формулы-1» в Монце и проехал почётный круг перед Гран-при Италии. Специальную программу устроили к 20-летию мультфильма «Тачки» в рамках сотрудничества «Формулы-1» с Disney.

Одним появлением знаменитого героя организаторы не ограничились. Официальный safety car Mercedes-AMG для этапа получил специальную ливрею, выполненную в стилистике «Тачек». Для поклонников франшизы и автогонок также подготовили тематический мерч, коллекционные модели и игрушечные болиды.

Пьер Гасли сенсационно взял поул на Гран-при Италии, опередив Расселла и Пиастри
Пьер Гасли сенсационно взял поул на Гран-при Италии, опередив Расселла и Пиастри

Ещё перед стартом гоночного уик-энда стало известно, что Молния Маккуин станет частью специальной программы Гран-при Италии. Тогда же организаторы анонсировали почётный круг персонажа и особое оформление машины безопасности FIA в честь 20-летия «Тачек».

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Формула-1
  • Италия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar