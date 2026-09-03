«Кчау» по-итальянски: Молния Маккуин появится на Гран-при Италии в честь юбилея «Тачек»

Молния Маккуин станет одним из участников специальной программы на Гран-при Италии в Монце, где Formula 1, Disney и Pixar отметят 20-летие мультфильма «Тачки». Персонаж получит новый облик в стилистике сотрудничества Disney и Formula 1 и совершит почётный круг по трассе, сообщили в пресс-службе F1.

К юбилейному этапу изменят оформление официальной машины безопасности FIA — Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Автомобиль получит специальную ливрею по мотивам «Тачек», созданную исключительно для Гран-при Италии. Mercedes-AMG стал официальной машиной безопасности Формулы-1 в июле 2026 года, заменив Mercedes-AMG GT Black Series. Это первая машина безопасности чемпионата с полностью переменным полным приводом.

На трассе в Монце также будет продаваться совместная коллекция Cars with Formula 1 — одежда, аксессуары, коллекционные товары и масштабные модели автомобилей Mattel. Появление «Тачек» на Гран-при Италии стало частью расширенного сотрудничества Formula 1 и Disney, которое стороны продлили до 2028 года. В глобальную программу их совместных проектов франшиза Pixar вошла впервые.

Ранее Life.ru писал, что британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1». На втором месте финишировал Кими Антонелли из «Мерседеса», уступив победителю 11,536 секунды. Замкнул тройку лидеров его напарник по команде Джордж Расселл. Ландо Норрис стартовал с поула, но после остановки гонки уступил Антонелли. На финише британец вернул себе лидерство и одержал вторую победу подряд. Следующий этап пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.