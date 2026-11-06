Льюис Хэмилтон публично высказал недовольство действиями напарника по Ferrari Шарля Леклера перед Гран-при Сан-Паулу. Семикратный чемпион мира заявил, что монегаск, по его мнению, ведёт борьбу с ним жёстче, чем с некоторыми другими соперниками, и признался, что до сих пор раздражён событиями предыдущего этапа в Мексике.

Поводом стал старт Гран-при Мехико. Хэмилтон начинал гонку с поула, Леклер — третьим. В первых поворотах пилоты Ferrari вступили в жёсткую борьбу, после которой монегаск срезал участок трассы, вышел вперёд и позднее получил пятисекундный штраф. Сам Хэмилтон потерял позицию Максу Ферстаппену и в итоге финишировал вторым.

Уже в Бразилии британца спросили, считает ли он, что Леклер действует против него агрессивнее, чем против других гонщиков. Хэмилтон согласился и привёл в пример другие эпизоды сезона.

«Я был раздражён и всё ещё раздражён. Поэтому разговоры должны состояться», — заявил Хэмилтон.

По словам британца, Ferrari могла претендовать в Мексике на дубль, однако внутренняя борьба помешала реализовать эту возможность. К моменту общения с прессой Хэмилтон и Леклер ещё не успели лично обсудить произошедшее.

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр после гонки также выражал недовольство действиями пилотов. Он подчеркнул, что команда упустила возможность добиться более сильного результата, и дал понять, что подобные эпизоды необходимо разбирать внутри коллектива.

Напряжение между Хэмилтоном и Леклером возникало и раньше. В течение сезона между напарниками происходили плотные эпизоды в Нидерландах, Италии и Китае. Теперь ситуация получает дополнительное значение: Ferrari занимает второе место в Кубке конструкторов и продолжает борьбу за максимально высокий результат в заключительной части чемпионата.