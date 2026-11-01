Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон впервые с июля 2023 года завоевал поул-позицию в «Формуле-1». Британский гонщик выиграл квалификацию Гран-при Мехико и впервые добился такого результата за рулём «Феррари». От ближайшего соперника его отделили всего девять тысячных секунды.

Решающим стал последний быстрый круг на автодроме имени братьев Родригес. Хэмилтон преодолел трассу за 1 минуту 16,514 секунды, опередив пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, который незадолго до этого возглавил протокол квалификации.

Третье место занял напарник британца по «Феррари» Шарль Леклер, уступивший 0,119 секунды. Следом расположились Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Кими Антонелли из «Мерседеса». Однако из-за штрафа Ферстаппен потеряет одну позицию на стартовой решётке, пропустив вперёд итальянца.

Для 41-летнего Хэмилтона мексиканский поул стал 105-м в карьере. Британец продолжает удерживать абсолютный рекорд «Формулы-1» по этому показателю. У идущего вторым в историческом списке Михаэля Шумахера 68 поул-позиций.

Последний раз Хэмилтон выигрывал квалификацию Гран-при Венгрии в июле 2023 года, ещё выступая за «Мерседес». После перехода в «Феррари» в 2025 году ему долго не удавалось повторить этот успех.

Гонка в Мехико состоится 1 ноября. Хэмилтон стартует первым и получит возможность одержать дебютную победу в Гран-при за итальянскую команду.