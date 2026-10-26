Миллиардер-невидимка рискует раскрыть свои тайны из-за судов и «Формулы-1»

Британский миллиардер Питер де Пютрон, годами избегавший публичности, рискует раскрыть подробности своей финансовой империи из-за судебных разбирательств в США. Поводом стали конфликты вокруг команды «Формулы-1» Williams и проекта дата-центра стоимостью 2,8 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

Один из исков подала бывшая руководительница отдела маркетинга Williams Клаудия Шварц. Ответчиками выступают инвестиционная компания Dorilton Capital, связанная с гоночной командой, и сам де Пютрон. Суд разрешил запросить показания бизнесмена, однако вручить ему документы по адресу на острове Джерси не удалось даже с двух попыток.

Другой конфликт разгорелся в американском штате Южная Каролина. Там планируется строительство центра обработки данных и электростанции мощностью 460 МВт. Местные жители выступили против проекта, обвинив застройщика в сокрытии его реальных масштабов. Журналисты FT обнаружили признаки связей де Пютрона с компанией NorthMark, участвующей в финансировании строительства.

Между тем основу состояния финансиста составляет G-Research, разрабатывающая алгоритмы для операций с ценными бумагами. Компания не торгует на бирже самостоятельно, а передаёт свои прогнозы связанным структурам за рубежом. Один из конкурентов оценил активы под управлением инвестиционного фонда, связанного с G-Research, в 10–12 миллиардов долларов.

Такая схема, по данным FT, позволяет вести значительную часть бизнеса через юрисдикции с низкими налогами и ограниченными требованиями к раскрытию информации. В частности, среди связанных с миллиардером структур обнаружилась компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах.

Карьеру инвестора де Пютрон начал ещё в 1997 году, создав фонд при поддержке миллиардера Джорджа Сороса. Спустя четыре года он основал Gloucester Research, позднее переименованную в G-Research. Помимо финансовых рынков, предприниматель вкладывался в оборонные технологии и другие проекты.

При этом бизнесмен выстроил вокруг себя строгую систему конфиденциальности. По словам знакомых, он способен сообщить адрес встречи за считаные минуты до её начала и запретить участникам приносить электронные устройства. Некоторые люди из его окружения даже не располагают номером его телефона. Как утверждается в публикации, в открытом доступе практически невозможно найти и фотографии самого миллиардера.

По воспоминаниям одного из знакомых, которые приводила The Wall Street Journal, на публичном мероприятии де Пютрон выглядел «как типичный шпион»: в шляпе, плаще и солнцезащитных очках, которые не снимал даже в помещении.

Подобные порядки действуют и в G-Research. Работники подписывают строгие соглашения о неразглашении, а доступ к корпоративной информации разграничен настолько, что сотрудники разных подразделений зачастую не знают подробностей работы друг друга. После увольнения специалисты также могут столкнуться с ограничениями на трудоустройство у конкурентов.

Несмотря на закрытый образ жизни, финансист поддерживает связи с британскими политическими кругами. По сведениям FT, подконтрольные ему структуры перечислили Консервативной партии почти миллион фунтов стерлингов. Ещё в 2016 году The Guardian сообщала, что его компании финансировали аналитические центры, выступавшие за пересмотр отношений Великобритании с Евросоюзом. Только Open Europe получила от Gloucester Research почти 700 тысяч фунтов.

Кроме того, де Пютрон женат на сестре бывшего британского министра Андреа Лидсом. Сама политик и её супруг ранее занимали руководящие должности в компаниях финансиста. При этом Лидсом отрицала, что пожертвования родственника способствовали её политической карьере. Благотворительный фонд супруги миллиардера Хейли также перечислял миллионы фунтов организациям, связанным с британской королевской семьёй. В 2017 году тогда ещё принц Чарльз публично поблагодарил её за поддержку.

Ранее Life.ru рассказывал, что американская инвестиционная компания Blackstone сформировала портфель дата-центров стоимостью около 200 миллиардов долларов. По словам её руководителя Стивена Шварцмана, компания также вкладывает средства в электростанции, системы охлаждения и оборудование для искусственного интеллекта. При этом масштабное строительство вычислительной инфраструктуры сопровождается протестами жителей из-за нагрузки на электросети и опасений относительно дальнейшего роста энерготарифов.