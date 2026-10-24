Один разговор изменил всё: Джек Ма вдохновил главу Blackstone на создание ИИ-империи стоимостью $200 млрд

Случайный разговор с основателем Alibaba Джеком Ма в 2015 году убедил главу американской инвестиционной компании Blackstone Стивена Шварцмана в огромном потенциале искусственного интеллекта. Как рассказал миллиардер в интервью Bloomberg, тогда он практически ничего не знал о технологии, а сегодня его компания управляет центрами обработки данных стоимостью около 200 миллиардов долларов.

Историческая для бизнеса встреча произошла в Китае. Шварцман ехал в одном автобусе с Джеком Ма, когда тот заговорил о перспективах ИИ и его влиянии на мировую экономику.

«Я буквально не имел ни малейшего представления, о чём он говорит», — признался глава Blackstone.

По словам инвестора, основатель Alibaba объяснил ему, что искусственный интеллект станет одним из важнейших технологических прорывов и кардинально изменит мир. Этот разговор заставил Шварцмана по-новому взглянуть на перспективы отрасли.

Сегодня Blackstone управляет активами стоимостью около 1,3 триллиона долларов и активно вкладывается в инфраструктуру для развития нейросетей. Портфель центров обработки данных компании оценивается в 200 миллиардов долларов.

Кроме того, инвестиционный гигант развивает облачные технологии совместно с Google, владеет долями в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, включая OpenAI, и финансирует закупки дорогостоящих чипов. Blackstone также инвестирует в электростанции и системы охлаждения дата-центров, необходимых для работы мощных вычислительных комплексов.

ИИ внедряется и во внутренние процессы компании. Алгоритмы помогают оценивать потенциальные инвестиции, а специальные решения постепенно распространяются на сотни предприятий, принадлежащих Blackstone.

Впрочем, технологический бум сопровождается новыми рисками. Строительство энергоёмких дата-центров вызывает протесты местных жителей, опасающихся роста нагрузки на инфраструктуру и потери рабочих мест. Одновременно крупные инвесторы предупреждают о возможном перегреве рынка из-за стремительного увеличения вложений в искусственный интеллект.