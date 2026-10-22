Деньги станут бумажками, а ИИ не подчинится богачам: Маск предсказал будущее

Деньги в будущем могут утратить своё значение, а товары и услуги станут доступны каждому человеку без привычных финансовых ограничений. Такое предположение высказал американский предприниматель Илон Маск, рассуждая о перспективах развития искусственного интеллекта.

По мнению миллиардера, человечество может прийти к устройству общества, при котором люди смогут получать любые необходимые им товары и услуги. При этом Маск не уточнил, когда подобные изменения могут произойти и за счёт каких экономических механизмов.

«Я не думаю, что деньги будут иметь значение в будущем. Любой человек получит доступ к любым товарам и услугам, каким пожелает», — сказал предприниматель.

Отдельно Маск затронул вопрос контроля над искусственным интеллектом. Он выразил сомнение, что наиболее обеспеченные люди смогут распоряжаться интеллектуальными системами по своему усмотрению.

«И я не думаю даже, что системы ИИ будут контролироваться так называемыми богатыми людьми. Я думаю, они сами себя будут контролировать», — предположил бизнесмен.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении Маска выплачивать людям деньги из-за развития ИИ. Предприниматель выступил за введение всеобщего высокого дохода для граждан, чью работу могут заменить нейросети и роботы. По его мнению, автоматизация позволит производить настолько много товаров и услуг, что дополнительные выплаты населению не приведут к инфляции.