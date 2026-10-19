Слишком много денег: Наследники Баффетта признались, что не знают, куда девать миллиарды

Трое детей американского миллиардера Уоррена Баффетта до сих пор не определились, как распорядятся огромным состоянием отца, которое им предстоит направить на благотворительность. Наследники пока даже не решили, будут ли управлять средствами совместно или каждый возьмёт на себя отдельное направление. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы не знаем. Пока не знаем», — призналась 73-летняя Сьюзан Баффетт, старшая дочь инвестора.

Сейчас она руководит благотворительным фондом Sherwood Foundation в Омахе и рассчитывает направить дополнительные средства на образование детей. При этом женщина признаётся, что чувствует огромную ответственность перед родителями и боится не оправдать их ожиданий.

Масштаб задачи действительно впечатляет. По расчётам Bloomberg, если состояние Баффетта будет ежегодно увеличиваться на 10%, а наследники захотят распределить его за 20 лет, им придётся жертвовать в совокупности по 17,6 миллиарда долларов каждый год.

У каждого из детей миллиардера собственные представления о благотворительности. 71-летний Говард Баффетт, возглавляющий совет директоров Berkshire Hathaway, уделяет особое внимание международным гуманитарным проектам. К концу 2025 года он направил более 1,2 миллиарда долларов на помощь Украине, почти 167 миллионов — Демократической Республике Конго, 497 миллионов — Руанде и ещё 287 миллионов — Колумбии. В дальнейшем он также намерен поддерживать сельское здравоохранение в Небраске.

Младший сын инвестора, 68-летний музыкант Питер Баффетт, напротив, не слишком рад перспективе распоряжаться столь крупными суммами. Ещё несколько лет назад он признался отцу, что не хочет участвовать в этом процессе, на что миллиардер ответил, что и сам бы не хотел. Питер руководит фондом NoVo Foundation и рассматривает проекты, связанные с безусловным базовым доходом.

«Я не считаю, что кто-либо должен располагать миллиардами долларов. Это просто противоестественно», — объяснил он свою позицию.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре 2026 года Уоррен Баффетт передал руководство советом директоров Berkshire Hathaway сыну Говарду. Сам инвестор сохранил место в совете и получил статус почётного председателя. Ещё в начале года пост генерального директора компании занял Грег Абель. Таким образом, в холдинге завершился очередной этап передачи управленческих полномочий, которую Баффетт готовил заранее.

При этом вопрос о судьбе семейного капитала миллиардер начал решать задолго до ухода с руководящих должностей. В 2024 году Life.ru писал об изменении его завещания. Тогда Баффетт исключил из числа будущих получателей средств фонд Билла и Мелинды Гейтс, который поддерживал более 18 лет. Вместо этого инвестор решил создать семейный траст и доверить принятие решений своим детям, объяснив такой выбор уверенностью в их ценностях.