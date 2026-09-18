Уоррен Баффетт уступил сыну пост главы совета директоров Berkshire Hathaway

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Об этом сообщает CNBC.

Новым председателем совета директоров стал Говард Баффетт — сын инвестора, который ранее входил в совет директоров компании. Баффетт, которому 95 лет, завершает многолетний этап руководства одной из крупнейших инвестиционных компаний мира. Он продолжит участвовать в работе Berkshire Hathaway в качестве председателя-эмерита и сохранит место в совете директоров.

Уоррен Баффетт возглавлял Berkshire Hathaway с 1965 года и превратил её из небольшой текстильной компании в один из крупнейших мировых холдингов. В начале 2026 года пост генерального директора компании занял Грег Абель в рамках заранее подготовленного процесса преемственности.