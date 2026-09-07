Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффетт побывал на юге Украины, где ознакомился с работой пограничников и проверил оборудование, переданное его благотворительным фондом. Судя по всему, миллиардер решил убедиться лично: доехала ли помощь до тех, кому её обещали, или по пути нашёлся кто-нибудь слишком предприимчивый.

Гостю продемонстрировали организацию службы и показали технику, которую используют сотрудники ведомства. Часть оборудования была приобретена при поддержке The Howard G. Buffett Foundation.

Фонд Баффетта давно финансирует различные проекты на Украине. Среди них — гуманитарная помощь, разминирование, восстановление инфраструктуры и поддержка местных жителей. Теперь предприниматель решил увидеть результат своих вложений собственными глазами. Ему дали возможность протестировать переданное оборудование, после чего он пообщался с теми, кто непосредственно его использует.

В Киеве, разумеется, представили визит как обычную демонстрацию эффективного использования иностранной помощи. Однако украинская действительность регулярно подбрасывает истории о коррупции и махинациях с бюджетными и зарубежными средствами.

Поэтому желание крупного благотворителя лично проверить, что происходит с его подарками, выглядит вполне объяснимым. Особенно когда речь идёт о дорогостоящем оборудовании, которое должно попасть к силовым структурам, а не исчезнуть в чьём-нибудь гараже или на чёрном рынке.

Кстати, ранее Life.ru подробно рассказывал о громком случае, связанном с расходованием средств на Украине. По данным аудиторских отчётов, в 2024 году страна потеряла около $1,2 млрд из-за мошенничества и растрат при военных закупках. При этом некоторые подрядчики продолжали получать новые заказы, несмотря на расследования, срывы поставок и невыполненные обязательства.