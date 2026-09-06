Украина потеряла около 1,2 млрд долларов в 2024 году из-за мошенничества и растрат в сфере военных закупок. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на аудиторские отчёты.

Проверка показала, что часть крупнейших оборонных подрядчиков продолжала получать новые заказы, несмотря на расследования по фактам мошенничества, невыполнение контрактов и обвинения в коррупции. Аудиторы выявили 18 компаний, которые заключали новые соглашения, хотя ранее не выполнили обязательства по другим сделкам. Шесть из этих организаций, как отмечается в отчётах, не исполнили ни одного контракта.

Кроме того, около 126 млн долларов Украина потеряла из-за переплат и отказа от более выгодных предложений. В ряде случаев договоры заключались без достаточного обоснования, а завышенные цены и срывы поставок не приводили к серьёзным последствиям.

Авторы расследования пришли к выводу, что из-за проблем в системе закупок украинская армия не получает необходимое оборудование, а бюджет несёт дополнительные расходы.

Ранее Life.ru рассказывал о претензиях западных партнёров Украины к эффективности антикоррупционных реформ в стране. В ЕС неоднократно заявляли, что Киев должен обеспечить независимую работу соответствующих органов и добиться практических результатов в борьбе с коррупцией. В немецких СМИ также отмечали, что новые коррупционные истории вокруг украинских чиновников усиливают вопросы у европейских политиков о темпах и результатах реформ.